Em ação do Departamento de Narcóticos (Denarc), uma mulher de 30 anos foi presa em cumprimento de mandado de prisão definitiva por tráfico de drogas no bairro Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro, nessa quarta-feira, 6. Cerca de 20kg de drogas foram apreendidos, o que também resultou no registro de um flagrante contra a investigada.

Segundo o delegado Rafael Kaufer, assim que as equipes policiais chegaram ao imóvel, a mulher foi detida. “Durante as buscas, nós ainda conseguimos encontrar, aproximadamente, 20 kg de substância vegetal semelhante à maconha”, informou.

Diante da localização das drogas, além do mandado de prisão definitiva por tráfico de drogas, a investigada foi autuada em flagrante. “E foi trazida até o Denarc, sendo autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas”, complementou o delegado.

Ainda conforme Rafael Kaufer, a investigada já havia sido presa anteriormente. “A primeira prisão dela havia sido em 2021, na cidade de Areia Branca. Então a gente já tinha essa investigação do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas”, mencionou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização de suspeitos de tráfico de drogas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.