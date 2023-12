Na noite de segunda-feira, 11, ocorreu um trágico acidente resultando na morte de um homem após uma colisão frontal entre um caminhão e um veículo de passeio na BR-235, próximo à sede da cidade de Itabaiana.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incidente fatal teve lugar por volta das 18h10. A vítima fatal era um ocupante do veículo menor, um modelo Crossfox, que ficou completamente danificado.

Outro passageiro do carro de passeio e o motorista sofreram lesões graves, enquanto o condutor do caminhão teve apenas ferimentos leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas e estiveram presentes no local.

A PRF não divulgou detalhes sobre a dinâmica do acidente.