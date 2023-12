Um homem foi agredido pela própria esposa com golpe de facão no Bairro Marivan, Zona Sul de Aracaju, na noite do último sábado (16).

Segundo a Polícia militar, a mulher informou que havia sido atacada por ele com uma faca durante uma discussão. No momento da briga, ela foi atingida de raspão no antebraço ao tentar desviar da arma, entrou em luta corporal e conseguiu desarmá-lo, ferindo seu marido no pulso. Em seguida, foi empurrada, bateui no portão de casa e sofreu cortes nas costas.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade hospitalar. O estado de saúde dele não foi informado.

O caso foi registrado como lesão corporal e será investigado no Departamento de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAGV).

fonte A8