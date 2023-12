Em desdobramento da apuração do roubo que ocorreu em um estabelecimento comercial em Campo do Brito, em 11 de novembro, foi deflagrada uma nova operação na tarde dessa quarta-feira, 13. A ação policial tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão e resultou na prisão de três homens em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Pâmera Guarilha, enquanto as equipes atuavam no levantamento dos endereços das decisões judiciais, foi identificada uma movimentação suspeita em uma das residências. “Foi feito o monitoramento aéreo com drones e identificada uma situação de flagrante”, explicou.

Diante da situação, as equipes foram ao local e encontraram os três suspeitos com drogas, celulares, além de microtubos para acondicionamento da droga e dinheiro. “Todos os suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes, em Aracaju, onde foi registrado o procedimento e todos estão à disposição da Justiça”, acrescentou a delegada.

A operação contou com a participação de equipes da Delegacia de Campo do Brito, Delegacia Regional de Itabaiana e Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci). Outras informações que possam auxiliar na continuidade das investigações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Crime

Na data do crime – 11 de novembro -, dois homens entraram armados no estabelecimento comercial, conforme explicou a delegada Pâmela Guarilha “Um com faca e outro, com arma de fogo, anunciando o roubo. Após roubar celulares de funcionários e clientes, tentaram levar celulares expostos na loja, mas não conseguiram”, relembrou.

No decorrer da investigação, foram analisadas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial. “Sendo possível identificar os autores. Findado o trabalho de investigação, foram representadas as prisões preventivas”, acrescentou Pâmela Guarilha, delegada responsável pela investigação.