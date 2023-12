Nessa segunda, 4, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam substância semelhante à maconha e materiais utilizados para o tráfico de entorpecentes. A ação aconteceu no bairro São Braz, em Nossa Senhora do Socorro.

A equipe do Getam recebeu denúncia referente à prática de tráfico ilícito de drogas na área comum de um condomínio. Ao chegar ao endereço informado, foi possível detectar os suspeitos. Um deles jogou fora o bornal que estava usando e correu para o apartamento onde residem.

Os policiais prosseguiram com a busca e encontraram duas balanças, quatro rolos de papel filme, três barras e seis sacos pequenos de substancia semelhante à maconha.

Deste modo, os materiais e os suspeitos foram apresentados ao Departamento de Narcóticos (Denarc).

Fonte: Ascom PM/SE