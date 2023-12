Em torno de 65kg de maconha foram apreendidos por policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) durante ação policial nessa segunda-feira, 4. Dois suspeitos foram presos por tráfico de drogas. O caso ocorreu no complexo Taiçoca, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, a equipe fazia rondas pela localidade quando percebeu um veículo trafegando em baixa luminosidade e em local ermo nas imediações do Parque dos Carajás.

Diante da suspeita, os policiais sinalizaram para que o condutor parasse o veículo, porém houve desobediência. O veículo foi contido e foi feita a abordagem policial. No veículo, foram encontrados tabletes de maconha.

Ao ser questionado sobre o fato, o condutor disse aos policiais que havia sido contratado para fazer a entrega do material. Ele indicou a quem entregaria e disse em qual endereço seria feita a entrega do entorpecente.

Diante dos fatos, a equipe policial foi verificar as informações fornecidas pelo condutor do veículo. Ao todo, foram encontrados 65 kg de maconha, além de itens utilizados na prática do tráfico de drogas.