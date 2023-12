Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) prenderam um homem que estava em posse de mais de 3kg de cocaína e duas balanças de precisão. O fato foi registrado na última terça-feira, 19, no Bairro Santa Maria, Zona Sul da capital.

Enquanto realizava patrulhamento de rotina no Bairro Santa Maria, a equipe do BPChoque recebeu a informação de que estaria acontecendo um intenso tráfico de drogas próximo a uma vila.

No momento em que verificavam a denúncia, os policiais perceberam um suspeito portando uma sacola plástica com substância semelhante à cocaína. Para evitar a abordagem, o homem jogou a bolsa no chão e entrou em uma residência.

Diante do flagrante, os militares revistaram o imóvel e encontraram mais três sacolas plásticas contendo cocaína e duas balanças de precisão. Foram apreendidos um total de 3,3kg de cocaína.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia, juntamente com o material ilícito.

Fonte: Ascom PM/SE