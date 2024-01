Equipes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) prenderam um homem que estava com mandado de prisão em aberto. O cumprimento da ordem judicial aconteceu na última quinta-feira, 25, no município de Lagarto, mas foi emitida há 15 dias, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Os policiais estavam no Hospital Universitário de Lagarto, quando perceberam que um homem, trajando uniformes de torcida organizada e com tatuagens que faziam referência a organizações criminosas, estava solicitando atendimento médico.

Ao ser questionado sobre os ferimentos que apresentava no corpo, ele afirmou que havia sido agredido por integrantes de grupos rivais.

Os militares consultaram a identidade do suspeito e descobriram que se tratava de um homem com mandado de prisão em aberto, expedido pela Vara de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Diante da constatação, o homem foi encaminhado à delegacia local para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE