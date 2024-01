Militares do 1º Batalhão da Polícia Militar (1º BPM) prenderam um homem por tentativa homicídio, no bairro São Conrado, nessa segunda-feira , 1º.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender uma ocorrência de tentativa homicídio. Testemunhas relataram que duas pessoas estavam bebendo durante toda a tarde do dia 1º de janeiro. Mas após desentendimento entre as partes, golpes com um pedaço de madeira foram efetuados contra a vítima.

Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram a vítima desacordada e com um ferimento na cabeça. Por isso, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

O suspeito do crime foi localizado, abordado e encaminhado à Central de Flagrantes para instauração dos procedimentos legais.

Fonte: Ascom PM/SE