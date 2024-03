Três armas de fogo foram apreendidas em uma ação deflagrada pela Delegacia Regional de Neópolis durante a tarde dessa quinta-feira, 14. Na ação policial, um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munições.

De acordo com as informações policiais, a ação ocorreu no Povoado 1º de Maio, zona rural da cidade de Neópolis. No local, foram apreendidas duas espingardas – sendo uma de calibre .12 e outra, .36 -, além de um revólver de calibre .38.

Além das três armas de fogo apreendidas durante a ação policial dessa quinta-feira na zona rural de Neópolis, a equipe também apreendeu cerca de 80 munições, dos respectivos calibres dos armamentos encontrados na região.

Diante da situação em que foram localizadas as armas de fogo e as munições, um homem foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Ele já se encontra à disposição da Justiça.