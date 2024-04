Em ação policial deflagrada pela Delegacia de Amparo de São Francisco, cinco armas de fogo e quase 80 munições foram apreendidas nesta quarta-feira, 17. Dois homens foram presos em flagrante durante a operação de combate a posse e porte ilegal de arma de fogo na região do município de Amparo de São Francisco. A ação policial contou com o apoio da Delegacia Regional de Propriá e a Delegacia de Malhada dos Bois.

De acordo com as informações policiais, as investigações indicam que investigados estavam impondo temor na cidade, com uma série de conflitos violentos entres moradores do município. A apuração policial também identificou disparos de arma de fogo.

Algumas vítimas prestaram o boletim de ocorrência, e o delegado Marcos Carvalho e sua equipe realizaram investigações que culminaram nas buscas, prisões e apreensões que aconteceram nesta quarta-feira.

Armas e munições apreendidas

Como resultado da operação desta quarta-feira, foram apreendidas duas pistolas de calibre .380, com 65 munições; dois revólveres de calibre 38, com 13 munições; e uma espingarda de calibre 12, com uma munição. Ao todo, foram cinco armas de fogo e 79 munições apreendidas nesta ação policial.

As armas apreendidas serão encaminhadas ao Poder Judiciário. As investigações continuam e novas prisões poderão ocorrer. Informações e denúncias sobre os crimes podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.