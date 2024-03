Uma ação conjunta entre a Delegacia de Malhador e o Departamento Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) resultou no cumprimento do mandado de prisão definitiva de uma mulher condenada por furto, em Malhador. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 15.

De acordo com as investigações, a mulher subtraiu o cartão de crédito da sogra – uma pessoa idosa -, aproveitando-se da relação de confiança. De posse do cartão da vítima, a investigada fez diversas compras sem autorização.

A condenada estava foragida há três anos, até ser localizada em Malhador. Após a prisão, foi apresentada em audiência de custódia e encontra-se à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca a importância da colaboração da população na localização de foragidos. Informações podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.