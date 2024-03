Equipe da 5ª Delegacia Metropolitana (5ª DM) cumpriu o mandado de prisão definitiva contra uma mulher condenada pela Justiça em decorrência do crime de tráfico de drogas. A ação policial ocorreu na sexta-feira, 22, e foi divulgada nesta segunda-feira, 25.

De acordo com o delegado Alexandre Felipe, a mulher havia sido flagrada comercializando drogas no município de Salgado, no ano de 2012. “Por esse delito, foi condenada a cinco anos de reclusão”, acrescentou.

A prisão ocorreu no conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro, na própria residência da mulher presa. Ela já se encontra à disposição da Justiça.