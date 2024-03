O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Sergipe, prendeu, na tarde da última quinta-feira, 29, o suspeito de praticar o homicídio qualificado que ocorreu na noite do dia 30 de abril de 2023, na Av. Jose Matos Lima, Conjunto João Alves, Nossa Senhora do Socorro.

Na data do crime, a vítima estava transitando na avenida, momento em que o autor do crime se aproximou da lateral do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que após atingida e foi a óbito. Uma mulher também foi atingida por um dos disparos de arma de fogo e foi socorrida.

O DHPP então diligenciou e representou pela prisão do suspeito junto à Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro, que deferiu o pedido e decretou a prisão, tendo o mandado sido cumprido na tarde desta quinta-feira, 29, também no Conjunto João Alves, pela equipe do DHPP.

O suspeito será encaminhado para unidade policial da capital, onde permanecerá à disposição da Justiça.