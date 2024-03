Três homens foram presos a partir do reconhecimento facial implementado no “Projeto Verão Aracaju”. As prisões ocorreram com a análise de imagens e validação da identidade dos investigados em uma Central de Controle. As prisões ocorreram entre a sexta-feira, 1º, e o domingo, 3.

Para a coordenadora operacional das delegacias da capital, delegada Nalile Castro, o “Projeto Verão Aracaju” foi considerado positivo, tendo como grande destaque o cumprimento de três mandados de prisão a partir do monitoramento por câmeras com a tecnologia do reconhecimento facial.

“Na sexta-feira, um homem foi preso por mandado de prisão civil de pensão alimentícia. No sábado, um homem foi preso em cumprimento a mandado de prisão definitiva por receptação. No domingo, um outro homem foi preso também por um mandado de prisão definitiva por roubo”, detalhou Nalile Castro.

No sábado, o homem preso foi reconhecido por uma câmera instalada no drone da Polícia Civil. “A tecnologia foi embarcada de maneira pioneira este ano no Projeto Verão. As imagens foram avaliadas no Centro de Controle e as equipes da Guarda Municipal fizeram a abordagem”, explicou a delegada.

Os casos foram encaminhados à Delegacia de Turismo (Detur). “Vale ressaltar que todo esse trabalho feito pelo monitoramento das câmeras com a tecnologia do reconhecimento facial é resultado de uma integração entre a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e Secretaria da Justiça”, especificou Nalile.



A integração entre as forças de segurança pública foi essencial para o resultado obtido na festividade. “Um grande trabalho foi executado no Projeto Verão. De forma integrada, os órgãos do governo do estado, através da Sejuc e SSP, e os órgãos do município, com a Guarda Municipal trabalhando diretamente, pudemos fazer um grande evento, seguro e com poucas ocorrências. Dessa integração, tivemos as câmeras com identificação facial, um trabalho que foi realizado com tecnologia, de forma a identificar pessoas que tinham qualquer tipo de restrição”, ressaltou o comandante da Guarda Municipal, Fernando Mendonça.

Ainda segundo o comandante da Guarda Municipal, a atuação conjunta resultou numa festa tranquila e segura. “Todos os órgãos estavam distribuídos na área do evento, tanto na nossa base móvel de videomonitoramento, como na central integrada de monitoramento, onde estavam dispostas a polícia Penal, polícia Civil, polícia Militar e Guarda Municipal. Um trabalho integrado muito importante, que resultou numa festa tranquila e com muita segurança para todos que puderam ir para o nosso Projeto Verão 2024”, finalizou Fernando Mendonça.