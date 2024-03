A Delegacia de Rosário do Catete finalizou o inquérito policial que tinha a finalidade de esclarecer infrações penais relacionadas ao homicídio ocorrido em Rosário do Catete em decorrência de atropelamento por máquina. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5.

Durante a demolição de uma guarita desativada, um homem de 55 anos estava dentro do local, montado em sua moto, quando uma pá carregadeira veio demolir o imóvel, matando-o pelo desabamento.

Após várias diligências, documentos técnicos e oitivas – com mais de 150 páginas do procedimento -, foi concluído pela responsabilidade do técnico de segurança, que não verificou o local antes de liberar o procedimento, conforme determina a legislação.

Ele foi indiciado por homicídio culposo qualificado pela inobservância de regra técnica da profissão. A conduta foi determinada pela negligência, não tendo havido a intenção de matar.

O motorista da máquina foi absolvido, tendo em vista não ter tido responsabilidade no acontecimento, tendo tido ordens expressas para o início e tido realizado sua conduta sem atuação imprudente.