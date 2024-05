Policiais civis do Grupo Especial de Combate a Roubos e Furtos (Gecrof) e da 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM) cumpriram o mandado de prisão de um homem investigado por homicídio. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 7, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o homicídio qualificado que ensejou a decretação da prisão foi praticado em 23 de janeiro de 2016, no bairro Santa Maria.

Desde a prática do crime, o investigado estava foragido. A prisão foi realizada no Parque dos Farois, em Nossa Senhora do Socorro.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.