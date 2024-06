Com o objetivo de ampliar o processo de identificação de veículos objetos de furto ou roubo apreendidos em Sergipe, a Polícia Científica recebeu novos equipamentos periciais que foram entregues ao Setor de Identificação Veicular do Instituto de Criminalística (IC). O investimento foi de R$ 200 mil, fruto de um convênio entre a Secretaria da Segurança Pública (SSP) e a Companhia de Saneamento (Deso), em reconhecimento pelas ações desenvolvidas em conjunto em Sergipe.

Dos equipamentos recebidos pelo IC, estão leitor de módulo veicular, auxiliar de partida portátil, compressor de ar portátil e macaco hidráulico. “São equipamentos que vão dos mais simples, que nos ajudam na locomoção de veículos para auxiliar na perícia, aos mais avançados, como é o caso do leitor de modo veicular, que nos permite o estudo do sistema embarcado até de veículos pesados”, especificou o perito criminal Pedro Espíndola.

Com os novos equipamentos, a expectativa é ampliar a assertividade dos exames e laudos periciais que são feitos pelo Instituto de Criminalística de Sergipe, assim como evidenciou Pedro Espíndola. “Dá mais robustez ao nosso trabalho para que a gente possa ter uma materialidade ainda mais concreta sobre o que ocorreu com o veículo, ou seja, se de fato houve adulteração”, evidenciou o perito criminal.

Leitor Veicular

Dentre os equipamentos recebidos pelo IC, o destaque é para o novo leitor de módulo veicular, que permite perícias mais avançadas em veículos apreendidos nas ações policiais em Sergipe. “É um equipamento que faz a leitura do sistema embarcado e que nos retorna informações sobre módulos do veículo, nos dando retorno sobre de fato qual é aquele veículo que está sendo periciado”, contextualizou Pedro Espíndola.

Resultado para sociedade

Do ponto de vista prático, Pedro Espíndola explicou que os novos equipamentos recebidos pelo IC possibilitam a ampliação das chances de identificação de veículos que foram levados em ações criminosas em Sergipe. “É um ganho para a sociedade, pois vamos conseguir identificar um número maior de veículos e esses poderão voltar para o real proprietário”, ressaltou o perito criminal do setor veícular do IC.

Polícia Científica

A Polícia Científica de Sergipe é responsável pela execução de exames e emissão de laudos periciais envolvendo investigações conduzidas pela Polícia Civil. Com técnicas científicas e equipamentos de alta precisão tecnológica, a Polícia Científica é composta por quatro institutos: de Criminalística (IC), de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) e Médico Legal (IML).