Equipes da Delegacia Regional de Tobias Barreto prenderam em flagrante dois homens investigados por tráfico de drogas. A ação policial, que aconteceu nessa segunda-feira, 10, ocorreu entre as cidades de Itabaianinha e Tobias Barreto.

Segundo o delegado Daniel Mattos, os investigados são um homem de 43 anos, que mora em Itabaianinha, e outro, de 24, residente no bairro Walter Franco, em Tobias Barreto.

“Com os suspeitos, foram apreendidos uma quantia em dinheiro, dois veículos automóveis e, aproximadamente, 750 gramas de drogas do tipo skunk e haxixe”, detalhou o delegado.

Os investigados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encontram-se à disposição da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.