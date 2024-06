Equipe da Delegacia de Nossa Senhora Aparecida recuperou um celular que havia sido furtado em Cajueiro (AL) e devolveu o aparelho à vítima em Alagoas. O celular foi encontrado com um homem durante uma festa que aconteceu no município sergipano no fim de maio deste ano. O suspeito que estava com esse celular e outros aparelhos foi preso em flagrante. A entrega do celular aconteceu nessa quinta-feira, 6, em Teotônio Vilela (AL).

De acordo com o delegado Gregório Bezerra, a informação sobre celulares furtados que estariam em Nossa Senhora Aparecida foi repassada pela Polícia Civil de Alagoas.

“Através de troca de informações entre a Polícia Civil de Sergipe e a Polícia Civil de Alagoas, foram confirmados os furtos na cidade de Cajueiro (AL)”, complementou.

A vítima tomou conhecimento, através da divulgação policial nas redes sociais, de que diversos celulares haviam sido apreendidos em em Nossa Senhora Aparecida.

“Ocasião em que contactou a delegacia local e constatou, através do IMEI, se tratar do seu aparelho furtado”, acrescentou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.