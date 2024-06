Diante das imagens que repercutiram nas redes sociais e na imprensa sergipana nesta quinta-feira, 6, a respeito de várias pessoas pulando catracas de ônibus do transporte público na cidade de Aracaju, a Delegacia Geral da Polícia Civil de Sergipe está solicitando formalmente as imagens ao Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Município de Aracaju (Setransp), para investigar o ocorrido.

A ação registrada pelas câmeras dos ônibus, além de trazer prejuízo às empresas concessionárias do transporte público da Grande Aracaju, algo estimado em R$ 400 mil por mês, é citada no artigo 176, do Código Penal, que prevê como fraude: tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento.

O delegado-geral Thiago Leandro determinou o início dos trabalhos, visando a apuração dos danos registrados nos vídeos divulgados nesta quinta e a responsabilização dos envolvidos. Inclusive, como as ações foram cometidas por várias pessoas juntas, a Polícia Civil informa que os atos podem configurar como associação criminosa.

E, caso fique comprovada ameaça, fato citado em algumas das ações, pode configurar roubo ou extorsão. Informações sobre o caso podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia da Polícia Civil, no telefone 181, frisando que a identidade do denunciante será preservada.