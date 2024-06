Militares do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prenderam duas mulheres por furto de bebidas alcoólicas, no início da noite dessa quarta-feira (5). A ocorrência foi registrada em um supermercado localizado na Avenida Adélia Franco, Zona Sul da capital.

O flagrante foi realizado no momento em que as suspeitas estavam no estacionamento do estabelecimento comercial. Durante a abordagem, os policiais encontraram sete garrafas de uísque de alto valor comercial, além de quatro alicates de corte, escondidos nas bolsas delas. O valor aproximado dos produtos furtados ultrapassa a soma de R$1.060,00.

Para burlar o sistema antifurto da loja, as infratoras embrulharam os lacres de segurança das garrafas com papel alumínio. Mas elas já estavam sendo monitoradas pela equipe de segurança, através das câmeras do supermercado, fato que possibilitou a prisão após o rápido acionamento da PM.

As mulheres foram conduzidas à Delegacia Plantonista para confecção do Auto de Prisão em Flagrante.

Fonte: Ascom PM/SE