Nesta sexta-feira, 19, após prisão feita pela Polícia Militar, a Polícia Civil, por meio da Central de Flagrantes, registrou um caso de ameaça, furto e direção perigosa em Aracaju. O homem, em um primeiro momento, foi contido pelos policiais. No entanto, fugiu com uma ambulância, colidiu em diversos veículos, e por fim, se chocou com um poste. Após perseguição, o homem foi preso. A ação contou com o auxílio do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

De acordo com o delegado Gabriel Nogueira, responsável pelo caso, a Polícia Civil respondeu a um chamado por desacato e ameaça de morte na capital. No local, os agentes intimaram o suspeito a assinar um termo de compromisso de comparecimento na delegacia, para esclarecimentos sobre o caso.

Entretanto, o homem, em estado agressivo, se negou a assinar o termo e ir à delegacia. “Dessa forma, os policiais prenderam o suspeito em flagrante. Com a situação controlada, o Corpo de Bombeiros e o Samu foram chamados para conter totalmente o homem e oferecer assistência médica”, explicou.

Mesmo algemado e contido pelas forças de segurança pública, o homem conseguiu fugir e furtou uma ambulância que estava no local. “Em controle do veículo, mesmo com as algemas, tentou fugir pelas ruas da capital. Durante a ação, acabou colidindo com diversos carros, e até com uma viatura policial. A ação só foi interrompida quando o homem colidiu com um poste, na Avenida Hermes Fontes. A operação de perseguição contou com o apoio da Polícia Militar, que fez a prisão”, acrescentou o delegado.

Ainda de acordo com Gabriel Nogueira, a apuração da Polícia Civil concluiu que o homem possui um histórico de crimes relacionados à ameaça, violência doméstica e invasões. “Além disso, existe a possibilidade de que o suspeito tenha transtornos psiquiátricos, o que provavelmente ocasionou o possível surto”, relatou o delegado.

Atualmente, o suspeito está custodiado pela Polícia Civil e recebendo cuidados médicos devido aos ferimentos durante a fuga. O homem responderá pelos crimes de ameaça, desacato, furto, direção perigosa e resistência.