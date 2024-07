A pesquisa do Instituto França traça um panorama interessante para as eleições municipais de 2024 em Aracaju. A liderança nas intenções de voto é de Emília Correia, destacando-se tanto na pesquisa espontânea quanto nos cenários induzidos. Correia possui 15,66% das intenções de voto espontâneas, 26,83% no primeiro cenário induzido e 28,78% no segundo.

Outros candidatos também se destacam. Yandra Moura aparece como uma figura relevante, com 11,89% das intenções de voto espontâneas e 15,95% e 17,21% nos cenários induzidos, respectivamente.

Danielle Garcia segue com 7,83% na pesquisa espontânea e 14,56% e 15,61% nos cenários induzidos.

A pesquisa também revela um alto índice de indecisos, com 43,83% dos entrevistados não sabendo em quem votar, e uma rejeição considerável para alguns candidatos. Valadares Filho, por exemplo, enfrenta uma rejeição de 29,09%, a mais alta entre os candidatos analisados.

Outros nomes, como Zezinho Sobral e Márcio Macedo, também foram citados, mas com menor destaque.

A dinâmica eleitoral de Aracaju ainda pode mudar, considerando o cenário atual de indecisos e a evolução das campanhas dos candidatos.

O Instituto França realizou uma pesquisa sobre a situação política de Aracaju, solicitada pelo Sergipe na Mídia. Realizada entre 15 e 16 de julho de 2024, a pesquisa foi registrada no TRE sob o número 01050/2024 e tem uma margem de erro de 3,7 pontos percentuais, com 709 amostras e um intervalo de confiança de 95%.

Fontes: TSE, IBGE, IFP