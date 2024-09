Policiais civis da Delegacia de Maruim efetuaram na manhã desta quinta-feira, 26, duas prisões decorrentes de cumprimento de mandados, além de duas buscas domiciliares, como parte das investigações acerca do desaparecimento de uma pessoa no Povoado Pau Ferro.

Conforme investigação, no fim do mês de abril deste ano, José Elias dos Santos, 38 anos, desapareceu após ter se envolvido em uma discussão no Povoado Pau Ferro, em Maruim.

Segundo o delegado João Eduardo, as investigações foram iniciadas a partir do boletim de ocorrência registrado com o intuito de localizar José Elias. Diante da continuidade do desaparecimento e das divergências de depoimentos, verificou-se a probabilidade de ocorrência de homicídio.

Após algumas diligências, foram identificados alguns suspeitos, efetuando-se as prisões de um homem e de uma mulher nesta quinta-feira, 26. As investigações prosseguem com intuito de identificar os autores e desvendar o crime.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Foto: Vítima do desaparecimento