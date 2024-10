Nessa segunda-feira (21), policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam 99 quilos de maconha no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro. Os suspeitos fugiram ao notar a chegada da polícia.

Durante patrulhamento ostensivo na localidade, os militares receberam denúncias que um imóvel era usado como depósito de drogas. Em posse das informações, os policiais foram ao local rapidamente, e avistaram quando alguns suspeitos empreenderam fuga, ao notar a aproximação policial.

No imóvel, os policiais militares apreenderam 99 quilos de maconha distribuídos em tabletes, duas balanças digitais e materiais utilizados para o acondicionamento das drogas, além de uma bicicleta.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista para adoção de medidas pertinentes.

Fonte: Ascom PM/SE