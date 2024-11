Em ação conjunta entre a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/SE), Departamento de Narcóticos da Polícia Civil (Denarc/SE), Instituto de Identificação vinculado à Polícia Científica de Sergipe e Polícia Civil de Goiás, foi realizada na manhã desta quinta-feira (31) a prisão de um homem foragido há mais de 20 anos, condenado por crime de por homicídio. A prisão ocorreu no município de Itabaiana/SE.

Segundo informações do Ministério Público de Goiás, o crime que levou a condenação do foragido ocorreu em 2001. Na época, um médico e fazendeiro contratou dois pistoleiros para matar um homem que lhe devia R$ 50 mil. A dívida era referente a um arrendamento de propriedade rural pertencente ao mandante do crime. O valor acordado para o crime foi de R$ 30 mil.

Em 31 de outubro de 2001, depois de terem recebido R$ 15 mil, o homem preso em Itabaiana e um segundo executor do crime seguiram a vítima pela cidade de Santo Antônio da Barra (GO), tendo-a interceptado quando se deslocava para sua fazenda. Os homens fizeram a vítima entrar em um carro e a levaram até às margens de um córrego, onde cometeram o homicídio.

Ainda conforme as informações de Goiás, em tentativa de cumprimento do Mandado de Prisão do condenado, um policial civil goiano foi morto, em 12 de novembro de 2002. O policial foi morto por disparo de arma de fogo feito pelo homem preso nesta quinta-feira em Itabaiana.

Durante o cumprimento do mandado de prisão em Sergipe, o homem apresentou documento falso, o que demandou a atuação de um papiloscopista da Polícia Científica na confirmação da verdadeira identificação do foragido da Justiça de Goiás.

A Ficco/SE é composta pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Nacional de Políticas Penais e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.