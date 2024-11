O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem de 39 anos investigado pelo homicídio qualificado de um jovem de 18 anos no bairro São Conrado. A ação policial ocorreu na sexta-feira, 1º.

Segundo as informações policiais, o crime ocorreu em 11 de janeiro de 2020. Na data, a vítima estava almoçando na casa de um amigo, quando o local foi invadido por três homens armados. A vítima foi levada à porta da residência, onde foi morta a tiros.

Após diligências, um dos envolvidos no crime, o homem de 39 anos, foi identificado. Ele é conhecido como um traficante de drogas do bairro São Conrado. A prisão dele foi solicitada à Justiça, sendo cumprida pelo DHPP.

Outras diligências ainda estão em andamento, com o objetivo de identificar e prender os coautores do crime. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.