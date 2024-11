Nesse domingo, 3, militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) prenderam um homem por porte ilegal de arma de fogo no Bairro José Conrado de Araújo, Zona Oeste de Aracaju. Um revólver e munições foram apreendidos.

De acordo com informações policiais, o flagrante ocorreu na Rua Gilberto Carnaúba, quando os militares do Getam perceberem que a condutora de um veículo Cobalt desrespeitava o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e ameaçava a integridade física das pessoas que passavam na via. Logo em seguida, os policiais deram voz de parada para adoção dos procedimentos de trânsito.

Ainda segundo informações, constatou-se que a condutora não era habilitada, e o passageiro portava uma revólver calibre .38 com seis munições.

Após o flagrante, os envolvidos foram encaminhados à delegacia.

Fonte: Ascom PM/SE