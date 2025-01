A Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas do Governo de Sergipe, instalada na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), renovou o alerta de chuvas intensas e fortes no Estado, principalmente, no agreste e sertão, até esta quinta-feira, 16. O acumulado pode ultrapassar os 50 milímetros.

A meteorologista da Semac, Wanda Tathyana, explica que o alerta precisou ser renovado por causa da instabilidade com calor e umidade na atmosfera, que favorece o acúmulo de nuvens carregadas nessas regiões.

A equipe de meteorologia da Semac salienta que continua monitoramento dos fenômenos meteorológicos Zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) que estão atuando simultaneamente em Sergipe.

ASN