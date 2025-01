Militares da 2ª Companhia do 5º Batalhão prenderam um homem suspeito de agredir sua própria companheira e a irmã dela, no Conjunto Fernando Collor, município de Nossa Senhora do Socorro, na madrugada desta segunda-feira, 27.

A equipe do 5º Batalhão foi acionada por meio do disque 190, para atender o chamado da vítima no Loteamento Beira Rio. Os policiais agiram rápido e conseguiram prender o agressor no momento em que ele tentava fugir.

As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Nestor Piva, após serem encontradas com ferimentos pelo corpo. O caso foi registrado na Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE