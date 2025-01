Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DEAGV) cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 24 anos investigado por violência doméstica. A ação policial ocorreu nessa terça-feira (14) e foi divulgada nesta quinta-feira (15).

De acordo com as informações policiais, a vítima é ex-companheira do investigado. A apuração policial, com os relatos da vítima, identificaram que ela havia sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro.

O homem, que estava foragido há mais de um ano, foi preso no início da noite dessa terça-feira (14), no Conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

Com a prisão, o investigado será encaminhado para audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.