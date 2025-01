Com um dia de atraso, o Ministério da Educação divulgou na manhã desta segunda-feira (27), o resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025. Nesta edição foram ofertadas 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior do país.

O resultado pode ser acessado pela página do Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Clique no botão “Inscreva-se”, em “Período de Inscrições”, para ingressar no sistema de inscrição do Sisu. Após realizar o acesso gov.br na página de inscrição do portal, o primeiro passo é confirmar seus dados de contato, além de preencher os questionários de Perfil Social e de Perfil Econômico referentes à Lei de Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012).

Os classificados na chamada regular poderão fazer a matrícula até 31 de janeiro e os não selecionados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera no período de 26 a 31 de janeiro.

Os candidatos que fizeram a inscrição no período de 17 a 21 de janeiro foram classificados de acordo com as notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até o limite de vagas disponíveis para cada curso e modalidade de concorrência. São consideradas também as escolhas de curso e turno bem como perfil social e econômico.

Aprovados por UF

As cinco unidades da Federação com o maior número de aprovados foram Minas Gerais (33.192), Rio de Janeiro (28.058), Bahia (21.963), Paraíba (20.546) e Pernambuco (16.448). Confira a tabela abaixo com o número de aprovados em cada estado.

UF DA IES APROVADOS AC 2.210 AL 5.250 AM 2.942 AP 694 BA 21.963 CE 14.584 DF 1.007 ES 6.357 GO 6.972 MA 8.235 MG 33.192 MS 4.594 MT 6.628 PA 2.480 PB 20.546 PE 16.448 PI 10.325 PR 7.186 RJ 28.058 RN 13.401 RR 797 RS 13.513 SC 6.898 SE 5.888 SP 13.585 TO 1.146 Total 254.899 Ministério da Educação

Dados gerais do Sisu 2025

Ao todo, o processo seletivo recebeu a inscrição de 1.310.781 candidatos, que concorreram a 261.779 vagas em 6.863 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024, quando 1.271.301 participaram da seleção. O processo seletivo registrou 2.505.979 inscrições, pois cada inscrito pode escolher até dois cursos. Considerando a ampla concorrência, as várias modalidades de cotistas e as ações afirmativas próprias das instituições, o Sisu registrou 6.342.684 inscrições.

Prazos

Os selecionados na chamada regular do Sisu podem realizar a matrícula ou o registro acadêmico nas instituições de ensino para as quais foram admitidos no período de 27 a 31 de janeiro. Cabe ao candidato observar as condições, os procedimentos e os documentos para matrícula, bem como se atentar para os dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição, em edital próprio.

Além disso, o prazo para o estudante não selecionado na chamada regular manifestar interesse em participar da lista de espera vai até o dia 31 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

A lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições públicas de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular do Sisu 2025. As convocações dos selecionados pela lista de espera podem ser realizadas no período de 12 de fevereiro a 30 de setembro de 2025.

Os procedimentos serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n. 21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n. 11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n. 2.027, de 16 de novembro de 2023.

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil que participam do processo seletivo vigente, sendo a maioria delas oferecida por instituições federais (universidades e institutos). O Sisu foi instituído pela Portaria Normativa n. 2, de 26 de janeiro de 2010, e atualmente está regulamentado pela Portaria Normativa n. 21, de 5 de novembro de 2012.

Via MEC