Durante uma operação preventiva de combate ao tráfico de drogas e crimes contra a vida, deflagrada nesta quinta-feira (6) no conjunto Neuzice Barreto, em Nossa Senhora do Socorro, equipes da Polícia Militar apreenderam dois tabletes de maconha, um aparelho celular e um revólver calibre .38. Durante a ação, que contou com as equipes do Comando de Policiamento Militar da Capital (CPMC) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), um homem invadiu uma residência e acabou baleado após confrontar os policiais a tiros. Ele foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), em Aracaju.

A informação é de que os policiais realizavam rondas pelo conjunto quando foram acionados por populares, denunciando que homens armados estariam em um imóvel recuado na rua Flor de Laranjeiras. Diante da situação, as equipes do CPMC e do BPChoque fizeram o cerco na localidade e se dirigiram até o endereço indicado.

Na busca realizada na casa, os policiais se depararam com dois homens no quintal. Um deles conseguiu escapar pelo imóvel vizinho, enquanto o outro, antes de pular o muro, atirou contra os militares. Ao ouvir os gritos de socorro de uma criança que estava em um imóvel na rua das Orquídeas, os policiais foram até o local, onde foram recebidos a tiros. No revide, o suspeito foi alvejado, encaminhado ao Huse e teve a arma e o aparelho celular apreendidos.

Os policiais apreenderam ainda dois tabletes de maconha que foram encontrados no telhado da casa do suspeito, na rua Flor de Laranjeiras.