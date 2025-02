O domingo, 9, foi marcado pelo grande clássico entre Sergipe e Confiança, que ocorreu na Arena Batistão, no Bairro São José, em Aracaju. Para a segurança do evento e de toda a população, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) traçou um planejamento estratégico que resultou na tranquilidade dos torcedores.

O clássico foi considerado um evento de alta complexidade, devido à grande quantidade de público que os times atraem para o estádio, e, por isso, a Polícia Militar de Sergipe empregou centenas de policiais, oriundos de várias unidades da Corporação.

De acordo com o subcomandante do Policiamento Militar da Capital, tenente-coronel Thiago Costa, o pré-jogo, o jogo e pós-jogo saíram conforme planejado. “A Polícia Militar de Sergipe se preparou para mais um grande evento, logrando êxito nas suas ações e está preparada para os próximos jogos”, destacou.

“A Corporação aproveita para agradecer ao cidadão e ao torcedor sergipano que vieram e colaboraram para que o espetáculo acontecesse da melhor forma possível, passando uma imagem de paz como deve ser visto o futebol”, agradeceu o tenente-coronel.

Para o torcedor, Marcos Roberto Carvalho, o policiamento está bem reforçado e a Polícia Militar de Sergipe está de parabéns por proporcionar esse clima de tranquilidade durante o grande clássico. “Convido todas as famílias a frequentarem o Batistão, pois o campo é seguro. Fora do estádio, também é notável que a segurança está bem reforçada. Esperamos que não aconteça nada e o grande evento desportivo termine em clima de paz”, salientou.

Aproximadamente, 350 policiais de várias unidades atuaram no evento. Unidades do Trânsito, BPRp, Getam, Batalhão de Turismo, Batalhão de Choque, Polícia Ambiental, o Cioe e o do Regimento de Cavalaria e CIPCães reforçaram o policiamento em pontos estratégicos e garantiram que os torcedores chegassem no estádio e retornassem para seus lares com tranquilidade.

Fonte: Ascom PM/SE