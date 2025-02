Na tarde desta sexta-feira, Jeferson Andrade, presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), reuniu lideranças políticas de todo o estado em um grande ato que consolidou sua força e prestígio no cenário político sergipano. O evento contou com a presença de prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, vereadoras, ex-vereadores, ex-vereadoras, deputados estaduais, deputados federais, deputadas federais e dois senadores da República, que manifestaram apoio ao seu projeto político.

O prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Samuel Carvalho, e o deputado Cristiano Cavalcante foram enfáticos ao defender que Jeferson Andrade deve ocupar o cargo de vice-governador na chapa liderada pelo atual governador Fábio Mitidieri nas eleições de 2026.

Durante seu discurso, Fábio Mitidieri destacou a trajetória de parceria e lealdade que sempre manteve com Jeferson Andrade, ressaltando que ambos carregam o compromisso e o legado político de seus pais. Jeferson é filho de Ulices Andrade, atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE), um homem que, mesmo sem atuar mais na política, continua sendo uma referência respeitada por todos os sergipanos. O evento demonstrou que Jeferson segue o mesmo caminho, conquistando a confiança e o respeito da população e das principais lideranças políticas do estado.

O evento foi considerado o maior ato político da história de Sergipe, reunindo representantes dos 75 municípios sergipanos. A presença maciça de lideranças e os discursos proferidos reforçaram a construção de um caminho sólido para a candidatura de Jeferson Andrade, que se coloca como peça-chave na disputa eleitoral de 2026. Nos bastidores, ficou evidente que a formação da chapa Fábio Mitidieri governador e Jeferson Andrade vice é uma possibilidade cada vez mais concreta e bem aceita no meio político.

Com forte respaldo político e apoio de diversas frentes, Jeferson Andrade entra na corrida eleitoral com força total, consolidando-se como um dos principais nomes para o futuro do estado de Sergipe.