Sabe onde comprar seu DHEA ? Entenda como ele funciona !

O que é DHEA é o hormônio mais abundante no nosso corpo, tanto em homens quanto em mulheres, é produzido pelo fígado e pelas glândulas suprarrenais.

Pessoas jovens com até 25 anos possuem uma produção natural de DHEA muito alta, e essa produção tende a decair conforme o avanço da idade.

Justamente por isso, muitos estudiosos consideram o DHEA como o hormônio da juventude, possuindo certas características peculiares na manutenção dos efeitos anti-idade.

Também conhecido como Deidroepiandrosterona é produzido em maior quantidade durante a adolescência, e tem seu pico de produção aos 25 anos de idade.

Funciona como um precursor de vários hormônios do nosso corpo, inclusive os sexuais como testosterona e o estrógeno.

Em casos onde os níveis naturais de DHEA estão baixos no organismo, naturalmente todos os outros níveis hormonais tendem a cair da mesma forma.

Portanto, é muito importante que seu corpo mantenha sempre bons níveis de DHEA para um melhor funcionamento geral de sua saúde.

É importante dizer que o DHEA é proibido pela Anvisa, e não é fabricado no Brasil, é encontrado apenas no comércio exterior, pois, em muitos outros países seu consumo é liberado sem nenhum tipo de restrição.

PARA QUE SERVE DHEA?

Bons níveis hormonais em seu corpo é uma das melhores situações possíveis para uma vida saudável.

Por isso o DHEA para que serve é um excelente hormônio capaz de fazer a regulação da produção de muitos hormônios essenciais tanto no homem quanto na mulher.

Um bom exemplo, são os hormônios sexuais femininos e masculinos que demonstram melhorias em seus níveis para quem faz uso da suplementação com DHEA.

Ajuda em diversas melhorias na saúde tanto física quanto mental, também possui propriedades antioxidantes e ainda é considerado como um ótimo ajudante na prevenção de danos cerebrais.

No nível fisiológico, índices baixos de DHEA aliados a altos níveis de cortisol, o hormônio do stress, parecem estar diretamente ligados a irritabilidade e depressão.

Ou seja, é extremamente importante que o corpo mantenha bons níveis de DHEA, pois, foi constatado que mesmo altos níveis de cortisol, quando aliados a altos níveis de DHEA no sangue, o DHEA consegue manter o stress sob controle.

Uma melhoria nos níveis hormonais pelo uso do suplemento DHEA consegue facilitar a perda de peso e ganho de massa magra, justamente por uma melhor regulação dos principais hormônios responsáveis por essa melhoria, por exemplo a testosterona.

Ter bons níveis de DHEA no sangue promove muitos benefícios pois age como um precursor para muitos outros hormônios do corpo e uma baixa nos níveis desses hormônios pode ocasionar uma série de problemas com a saúde.

Por isso é aconselhado atenção aos níveis de DHEA principalmente em pessoas que já ultrapassaram os 30 anos, pois há uma tendência natural de baixa nesses níveis.

BENEFÍCIOS DO DHEA

Como o DHEA é o hormônio mais presente no nosso organismo, quanto maior forem seus níveis de concentração dentro de nosso corpo, mais matéria prima disponível.

Bons níveis de DHEA trazem benefícios tanto para quem deseja fazer a manutenção da saúde, quanto para quem precisa otimizar a performance nos treinos ou na prática de algum esporte.

Aparentemente o grupo capaz de obter maiores benefícios com o consumo do DHEA são mulheres e homens com problemas de testosterona baixa.

Para esse grupo, benefícios como:

– Melhorias e efeitos positivos para o aumento da produção natural de testosterona tanto em homens quanto em mulheres.

– Melhorias na imunidade devido ao uma boa manutenção dos níveis hormonais tanto dos homens quanto das mulheres.

– Melhorias na densidade óssea por um melhor aproveitamento do cálcio ingerido, e portanto um forte aliado para quem sofre de osteoporose.

– É muito eficiente no controle dos níveis de cortisol, o hormônio do stress e com isso aumenta consideravelmente a sensação de bem-estar.

– Melhorias no humor e no vigor físico de modo geral devido ao melhor balanço hormonal provocado pelo consumo constante do DHEA.

– Otimização da capacidade cerebral devido ao alto número de receptores de DHEA presentes no cérebro, podendo haver boas melhoras na cognição.

– Em mulheres, o uso de 7 keto DHEA pode promover uma melhor hidratação, brilho nos cabelos e oleosidade da pele devido ao melhor balanço de estrógeno.

– Mostra-se como um poderoso auxiliar na redução da pressão arterial pois ajuda a desobstruir as artérias.

Além destes benefícios pontuais, o DHEA também se mostra eficiente para praticantes de atividade física, podendo até mesmo melhorar seu rendimento e auxiliar em mais ganhos de massa muscular ou até mesmo perda de gordura.

COMO TOMAR DHEA?

As dosagens do DHEA 50mg variam de pessoa para pessoa e o ideal é encontrar a dosagem correta na base da tentativa e erro.

Com base em um exame específico seu médico poderá avaliar junto de você qual é a dose ideal para um teste e verificar a melhor opção para você conseguir todos os benefícios que o DHEA pode proporcionar.

O consumo médio recomendado varia entre 25mg a 100mg, e dessas quantidades o limite diário recomendado para mulheres é de 75mg e para homens o máximo seria 100mg.

Recomenda-se que o consumo seja feito pela manhã, ou, logo ao acordar.

DHEA TEM EFEITOS COLATERAIS?

O DHEA é um hormônio essencial para o funcionamento do nosso corpo, mas, seu uso em proporções elevadas pode gerar efeitos colaterais que apesar de leves, podem ser evitados com o uso consciente.

Pessoas obesas não devem utilizar o DHEA comprar pois os efeitos de balanço hormonal não irão funcionar corretamente e há grandes chances de que a maior parte do DHEA consumido seja convertido apenas em estrógeno.

E essa conversão vale tanto para homens quanto para mulheres, ou seja, você homem que deseja obter benefícios pela regulação da testosterona, mas está acima do peso, pode obter efeitos contrários ao desejado.

O uso em doses elevadas do DHEA também pode provocar dores abdominais, exclusivamente provocadas devido a altas doses, nesse caso, reduza imediatamente o consumo ou consulte novamente seu médico.

Em alguns casos pode haver um aumento na agressividade dos homens, devido ao aumento nos níveis naturais de testosterona.

Doses elevadas de DHEA consumidas por homens em casos raros podem proporcionar ginecomastia, uma conversão exagerada do DHEA em estrógeno e com isso acentuar o efeito oposto à testosterona, produzindo características femininas como o aumento dos mamilos.

