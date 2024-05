Nesta segunda-feira, 6, a Delegacia Regional de Estância prendeu um foragido da Justiça sergipana no estado do Rio Grande do Norte. O homem estava foragido desde 2013 e foi detido na cidade de Natal/RN, em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de apropriação indébita.

Segundo o delegado José Janiel, atuante na regional de Estância e responsável pelo caso, o crime ocorreu em 2008, no município de Estância. O trabalho de investigação feito pela PC de Sergipe levou à localização do homem, foragido desde 2013, no Rio Grande do Norte.

A troca de informações entre as Polícias Civis de Sergipe e RN revelou que o investigado vivia na cidade de Natal, onde foi localizado e teve o mandado de prisão cumprido. O homem está à disposição do Poder Judiciário.

De acordo com o delegado José Janiel, o caso é uma amostra de que, mesmo após anos sem a resolução de um crime, a Polícia Civil segue buscando os envolvidos, com o objetivo de combater a impunidade e levar segurança para a população.

O delegado ainda pede que, qualquer informação sobre delitos na região de Estância, seja repassada à Polícia Civil através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do (a) denunciante é garantido.