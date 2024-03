Um homem matou a própria filha e se matou no início da tarde desta segunda-feira (4), em um condomínio no Bairro Jabotiana, em Aracaju.

A Polícia Militar informou que a mulher morreu afogada e que ainda não é possível saber se ela também foi atingida por disparo.

Segundo um vizinho, que prefere não ser identificado, o homem jogou a filha que é cadeirante na piscina e em seguida se matou com um tiro.

Moradores do condomínio disseram que estão surpresos com a situação, pois o homem era visto com frequência cuidando da filha e demonstrava ser um bom pai.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Criminalística estão no local da ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos.

Fonte G1/SE