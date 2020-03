Prefeito Luciano exonera Marta e nomeia esposa como Secretaria de Assistência Social

No dia de ontem, 10, o prefeito de Macambira, Luciano de Vital, resolveu exonerar a agora ex-secretária de assistência social, Marta Sueli, e nomear em seu lugar a primeira dama, Verá Lúcia Vasconcelos.

Tal exoneração já tinha sido “cantada” por esse portal meses atrás, pois segundo informações o prefeito não estaria satisfeito com a maneira de atuação da então secretaria.

Ainda segundo informações tanto o prefeito como seu braço direito, professor Cuco, já teria chamado a atenção da ex-secretária, mas nada teria adiantado. O que até o momento não foi exposto, foram os motivos exatos para tal exoneração: Será que a confiança acabou?

Devemos lembrar que, o atual prefeito ao lado do vereador, Pedro Alves, foi várias vezes ao MP (Ministério Público) denunciar, Marta, quando a mesma ocupava o cargo de secretária na administração do ex-prefeito, Ricardo Souza.









E Não para por aí:

Segundo informações também exclusivas, alguém próximo secretaria que também está na berlinda é o secretário de esportes, Erik Bernardes.

Erik ainda não foi exonerado devido seu pai, Elio Bernardes, ocupar um papel fundamental na câmara de vereadores.

“Deixa passar do dia 05, que Erik será exonerado e Val será o secretário no lugar dele. – Porque deixar passar do dia 05? Por que daí o pai dele (Nanoca) já estará filiado no agrupamento do prefeito e não poderá mais sair.” Comentou nosso informante.

As eleições se aproximam e o jogo segue – tudo em busca da manutenção do poder?

