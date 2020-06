Profissionais da área de saúde que estão na linha de frente no combate ao Covid-19, de vários hospitais do Estado de Sergipe, reclamam de atraso no pagamento de salários.

De acordo com informações, vários funcionários receberam o salário referente a abril na última semana de maio e até o momento não receberam a confirmação do valor referente ao mês de maio para a emissão da Nota Fiscal.

“Merecemos respeito e dignidade, tem profissionais que não recebem nem o vale transporte, Um absurdo, muitos já ficaram doentes”, disse um profissional que preferiu não ser identificado.