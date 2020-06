A cantora Simone, da dupla com Simaria, foi surpreendida durante live transmitida pela conta oficial dela no Instagram durante a noite do último sábado (6). A coleguinha conversava com uma fã que disse que queria tirar a própria vida.







No momento que recebeu a notícia, a cantora tentou acalmar a mulher. “Você é preciosa para Deus e a sua vida é tão preciosa que o Diabo tenta colocar na sua cabeça para tirar sua vida, mas não deixa isso acontecer”, disse Simone, antes de cantar uma música para a internauta.

“Sabe o que Deus diz para você? Ele diz para você assim: ‘Aquela dor na cruz que eu sentia. Com aquele gesto eu dizia. Claro que eu te amo. Pra não te ver nos braços do inimigo. Sofrendo para sempre no castigo. Hoje pra os meu braços eu te chamo. Eu tenho um paraíso pra te oferecer’“, completou a baiana.