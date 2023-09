Na quarta-feira, 27, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), localizou o ex-presidiário Fagner Pierre Corrêa Santos, de 38 anos, na rodovia SE-270, na região Centro-Sul do estado. Durante a ação, foram apreendidos uma pistola calibre.40 e um tablete de cocaína.

O Cope foi informado pela Dipol que Fagner efetuaria o transporte de entorpecentes de uma área rural do município de Itaporanga D’Ajuda para Aracaju. Diante do alerta, foi montado bloqueio policial na Rodovia SE-270, mas o homem, ao avistar as viaturas, efetuou disparos contra os policiais, que prontamente revidaram, atingindo o ex-presidiário, que foi socorrido, mas evoluiu a óbito.

Com Fagner Pierre, o Cope apreendeu uma pistola calibre.40, com carregador e munições, bem como um tablete de cocaína, que estava oculto no veículo conduzido pelo suspeito. Ainda segundo o Centro, contra o veículo dirigido por Fagner existem suspeitas de adulteração, assim, ele será devidamente periciado.

De acordo com levantamentos policiais, Fagner Pierre já cumpriu pena por tráfico de entorpecentes; homicídio qualificado e roubo majorado.

Em junho de 2015, ele e outro suspeito foram detidos por furto de carro na cidade alagoana de Penedo. Na ocasião, a dupla, suspeita de arrombamentos, seguidos de furtos, a veículos que estavam estacionados em movimentadas vias de Penedo, foi detida com diversos materiais provenientes dos crimes.

No mês de fevereiro de 2017, Fagner Pierre Correa Santos alvejou um vigilante, após tentativa de assalto a um Fórum Integrado localizado no bairro 18 do Forte. No mesmo ano, mas em março, o homem tomou a arma de um vigilante do Fórum Gumersindo Bessa.

Já em agosto de 2017, o Cope prendeu Fagner e outro suspeito no bairro Rosa Elze, em São Cristóvão, portando droga. Com eles, foram apreendidos droga e o veículo modelo I30, furtado pela dupla.

Diante do histórico, o Cope está compartilhando informações com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a fim de esclarecer mais crimes de homicídios executados ou determinados por Fagner Pierre.