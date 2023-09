O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) elucidou o homicídio qualificado praticado que ocorreu na noite do dia dia 4 de agosto, no Loteamento Guajará, Nossa Senhora do Socorro. O adolescente que praticou o ato foi apreendido nessa quarta-feira, 27. Já o adulto que também cometeu o fato ainda encontra-se foragido.

De acordo com as investigações, na data do crime, a vítima estava transitando em via pública quando foi abordada e rendida por um adolescente e por um homem. Ambos estariam munidos de arma de fogo, teriam mandado a vítima ajoelhar e pegaram seu celular.

Em seguida, os suspeitos passaram a olhar o aparelho celular da vítima, fizeram algumas perguntas e, instantes depois, dispararam várias vezes. A vítima chegou a ser socorrida para o Huse por populares, porém não resistiu às lesões e veio a óbito.

O DHPP, após diligências, identificou o adolescente e o homem suspeitos do crime. Foi solicitada à Justiça os mandados de internação e de prisão. A Vara Criminal de Nossa Senhora do Socorro decretou as detenções.

O adolescente foi então apreendido na tarde dessa quarta-feira, 27., já o adulto continua foragido. Ele foi identificado como João Vitor dos Santos Silva, o “Vitor Nóia”. Denúncias podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181).

Segundo investigação, tanto o adolescente infrator como o adulto são suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas, tendo executado a vítima devido ela estar os criticando na comunidade.