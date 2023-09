A Polícia Civil cumpriu, nessa terça-feira, 26, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por estupro de vulnerável. Ele é padrasto da vítima. O crime ocorreu no município sergipano de Malhador.

De acordo com a delegada Mirna Mota, responsável pelo caso, a vítima sofreu o primeiro abuso de seu padrasto no final do ano passado, quando possuía 13 anos, e perdurou até os meses de junho e julho deste ano, com 14 anos.

A vítima relatou os fatos a amigos e familiares, e posteriormente, procurou a Delegacia de Malhador para realizar a denúncia.

Com o caso, a Polícia Civil realizou a prisão preventiva do suspeito. Ele será encaminhado ao Poder Judiciário para a audiência de custódia.

A Polícia Civil destaca que em casos de abuso sexual a população pode denunciar os crimes por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.