Na manhã da última quarta-feira, 27, o Pelotão de Polícia Ambiental (PPAmb) apreendeu uma motosserra no Povoado Caipe Velho, zona rural do município de São Cristóvão.

Os policiais militares faziam fiscalização de rotina na região quando visualizaram um homem cortando uma árvore exótica, do tipo mangueira, com uma motosserra.

O suspeito não possuía licença ou registro da autoridade competente para utilização do equipamento de corte de madeira. Em decorrência do fato, foi lavrado o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o material do ilícito foi apreendido.

Fonte: Ascom PM/SE