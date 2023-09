Em rodovias federais, é preciso estar atento não apenas à velocidade e às características físicas da via, mas também às ultrapassagens. Esse ato de passar para a via contrária para avançar no trajeto também está diretamente ligado aos acidentes de trânsito, inclusive com mortes. Por isso, as rodovias possuem sinalizações verticais e horizontais para orientar o condutor sobre a possibilidade ou não de ultrapassagem.

E é com o respeito à sinalização que os condutores podem fazer uma ultrapassagem com segurança, conforme evidenciou Flávio Vasconcelos, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF). “Esse é o caminho número um e, talvez, seja o único. Não é porque eu percebo que não há veículo vindo na outra direção que eu vou desrespeitar essa sinalização que não me permite a ultrapassagem”, iniciou.

A sinalização de proibição de ultrapassagem, inclusive, leva em consideração não apenas a característica da via, mas também edificações no entorno. “Há, por exemplo, trechos de rodovia federal que são uma reta, mas que há faixa de proibida ultrapassagem porque ali próximo tem um posto de combustíveis. Assim, pode haver a saída de um veículo de forma repentina”, exemplificou Flávio Vasconcelos.

Com o desrespeito à sinalização de proibição de ultrapassagem podem ocorrer acidentes com mortes, assim como enfatizou o assessor de comunicação da PRF. Esses acidentes tendem a ser mais graves também em decorrência da velocidade para ultrapassagem. “Na rodovia, por ter uma velocidade muito maior comparada ao trânsito na cidade, o tempo de reação para frenagem é bem menor”, revelou.

Para a segurança no trânsito das rodovias, Flávio Vasconcelos reiterou a importância do respeito às sinalizações, que são horizontais e verticais. “Obedecendo à sinalização, o condutor, independente do veículo, vai sair da cidade, vai percorrer o trecho [de rodovia federal] e vai retornar com muita segurança”, explicou o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe.

Batedores e comboios em rodovias

Outra situação de ultrapassagem destacada por Flávio Vasconcelos envolve batedores e comboios. “Se o veículo estiver na mesma direção que aquele comboio ou batedor estiver seguindo, o condutor deve ter em mente que o tempo para se fazer a ultrapassagem é bem maior. É uma carga muito maior, além de que não se pode ficar entre os batedores e o veículo que faz o transporte da carga, por questão de segurança”, informou.

Portanto, a ultrapassagem só deve ser feita respeitando a sinalização e de maneira segura. “Se a ultrapassagem for em um local permitido e houver condições de ultrapassar todo o comboio, não há infração. A questão é que, muitas vezes, se tenta fazer ultrapassagem forçada e não se consegue em razão da extensão do comboio, entrando na faixa do comboio, o que não é permitido”, salientou Flávio Vasconcelos.

Esse transporte, conforme lembrou o assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe, é decorrente do tipo da carga. “São veículos com grande carga e com muito peso. Então, há um cuidado especial. Portanto, não é à toa que existe o batedor fazendo esse acompanhamento”, ressaltou Flávio Vasconcelos reforçando a importância do cuidado com as ultrapassagens para evitar acidentes e mortes nas rodovias.

Campanha Eu Sou o Trânsito

Durante o mês de setembro, a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Detran/SE e CPTran da Polícia Militar estão apresentando a ‘Campanha Eu Sou o Trânsito’ reforçando a importância dos cuidados de todas as pessoas – condutores de veículos, pedestres e ciclistas – para um trânsito seguro. A campanha está sendo realizada no mês de setembro em alusão à ‘Semana Nacional do Trânsito’, que acontece entre os dias 18 e 25.

Também apoiam a campanha Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192 Sergipe), Grupamento Tático Aéreo (GTA/SSP), Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (PCSE), Instituto Médico Legal (IML/Polícia Científica), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv/PMSE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Superintendências Municipais de Transportes e Trânsito (Capital e interior) e Grupo Energisa.