Uma ação conjunta entre o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), o Departamento de Narcóticos (Denarc) e o 3º Batalhão da Polícia Militar (3º BPM) resultou na identificação de um homem investigado por tráfico de drogas no povoado Oiteiros, em Nossa Senhora do Socorro. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 20.

De acordo com o delegado Dernival Eloi, o investigado lidava com um grande volume de drogas. “Ele era investigado como sendo um um traficante de grande monta aqui no estado de Sergipe”, revelou.

Inicialmente, as equipes de policiais civis realizaram a abordagem ao investigado. “Enquanto ele trafegava pela BR-235. Foram apreendidos uma pistola e cocaína. Ele entrou em confronto, foi atingido, socorrido, mas não resistiu”, acrescentou o delegado.

Posteriormente, as equipes de policiais civis se deslocaram até o município de Itabaiana. “Onde foi presa em flagrante a esposa do investigado que estava na guarda de substância entorpecente conhecida por cocaína”, relatou Dernival Eloi.

Em uma ação concomitante, a Polícia Militar, por meio do 3° BPM foi a um imóvel onde foi localizada mais uma quantidade de drogas. As diligências continuam para apurar qual seria o destino e a origem da droga.