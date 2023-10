Na manhã desta quinta-feira (19), o Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de acidente com vítima presa às ferragens em Aracaju. O acidente aconteceu no cruzamento entre as avenidas Barão de Maruim e Gonçalo Prado Rolemberg e envolveu dois veículos de passeio, sendo que um capotou. Uma mulher ficou presa às ferragens e foi regatada pelas guarnições do Quartel Central.

“Fomos acionados por volta das 11 horas. Foram cinco vítimas, sendo que uma ficou presa às ferragens e foi necessário utilizar técnicas de desencarceramento para rebater o teto e retirá-la. As vítimas foram socorridas conscientes e orientadas e ficaram aos cuidados do Samu. É importante ressaltar a importância dos equipamentos de segurança. Nessa colisão havia um bebê de 3 meses, que saiu ileso por estar na cadeirinha”, afirmou o tenente Yargo Oliveira.

Fonte: Ascom CBM/SE