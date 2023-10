Nesta quarta-feira, 4, uma operação realizada pela Polícia Civil, por meio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) prendeu três pessoas por porte ilegal de armas e tráfico de drogas no município de São Cristóvão, Lagarto e no bairro Lamarão, em Aracaju.

A ação do Denarc ainda teve a cooperação do Grupo Tático Operacional (GTO) da Guarda Municipal, com a utilização de um drone.

A ação apreendeu três pistolas, uma motocicleta, dois quilos de cocaína e insumos para mistura com a droga. Duas armas foram apreendidas em Lagarto, uma em São Cristóvão e os demais itens foram encontrados no bairro aracajuano.

De acordo com o delegado Ataíde Alves, responsável pelo caso, um dos presos se encontrava em livramento condicional e admitiu a posse da droga. Com a prisão, o suspeito responderá por mais esse processo.

O delegado ainda destacou a atuação do Denarc na apreensão de drogas e armas em Sergipe. “Nos últimos meses nós aprendemos cerca de 450 kg, entre maconha, crack, drogas sintéticas. Nós conseguimos quantidades relevantes que foram tiradas de circulação pelo Denarc”.

Por fim, o delegado revela que toda operação foi deflagrada devido às denúncias ao Disque-Denúncia (181) e reforça que o ato é de suma importância para a atuação da Polícia Civil na sociedade. O sigilo do(a) denunciante é garantido.